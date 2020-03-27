У корреспондента Первого канала в Нью-Йорке изъяли медицинские маски

У корреспондента Первого канала Евгения Попова в Нью-Йорке изъяли посылку из Азии с медицинскими масками, сообщил сам журналист в Telegram-канале.

«С сожалением сообщаем, что приобретенный вам продукт – крайне необходимая медицинская принадлежность. Нам сообщили, что товары были изъяты после доставки. Мы вернем вам деньги, чтобы возместить потерю», – сказано в письме, которое он получил, сообщает РИА «Новости».

В США больше всего случаев заражения зафиксировали в штатах Нью-Йорк (37 тыс. 802), Нью-Джерси (6 тыс. 876) и Калифорния (3 тыс. 802).

Ранее стало известно, что США вышли в лидеры по числу заразившихся коронавирусом. По оценкам The New York Times, коронавирусом в США инфицированы более 81 тыс. человек.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил лидерство США по числу заразившихся коронавирусом хорошо функционирующей в стране системой тестирования.

Всего тенты и грузовики могут вместить в себя 3,5-3,6 тысячи трупов, сообщила Ворси-Дэйвис. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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