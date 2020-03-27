В Саратовской области откроют образовательные центры с VR-шлемами

В Саратовской области в текущем году в рамках нацпроекта «Образование» планируется открыть 42 центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста».

Они появятся в сельских школах в 39 муниципальных районах и будут оснащены современным оборудованием, передают «Известия».

Работа ведется в рамках нацпроекта «Образование», сообщили в региональном министерстве образования. Общий объем выделяемых на создание подобных «Точек роста» средств – 46,9 млн рублей. Большая часть из них поступит из федерального бюджета.

В ведомстве рассказали, что школьники смогут пройти обучение по таким предметам, как технология, математика, основы безопасности жизнедеятельности и информатика, причем смогут сделать это на новейшем оборудовании. После уроков у них будет возможность посещать занятия цифрового, естественно-научного, гуманитарного и технического профилей.

Школы, где откроют «Точки роста», оборудуют цифровой и компьютерной техникой, ноутбуками, квадрокоптерами, VR-шлемами, 3D-системами и технологическими аппаратами для обучения оказанию первой помощи.

В марте сообщалось, что в Саратове построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий бадминтоном. Это будет сделано в рамках нацпроекта «Демография».