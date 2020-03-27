Полк из Приморья в ходе учений С-400 поразил цели на полигоне в Бурятии

Дислоцированный в Приморье зенитный ракетный полк поразил на полигоне Телемба в Бурятии гиперзвуковые мишени из С-400 в ходе учений, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

«В ходе проведения боевых стрельб были уничтожены более десятка целей, представляющих собой ракеты-мишени типа «Армавир» и интеллектуальные гиперзвуковые [мишени] типа «Фаворит». Все мишени были поражены», – сообщили в округе, передает ТАСС.

Также военнослужащие провели стрельбы из ЗРК «Панцирь-С2».

Перед стрельбами зенитчики сдали зачеты для допуска к боевым пускам по целям, после учений полк получил оценку «отлично», добавили в ВВО.

С-400 «Триумф» – российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, она может поражать средства воздушного нападения и разведки, включая самолеты с технологией «стелс» и другие воздушные цели в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

ЗРК «Панцирь-С» предназначен для противовоздушной обороны ближнего действия, прикрытия гражданских и военных объектов, включая комплексы ПВО большой дальности.

В феврале более 1 тыс. военнослужащих из подразделений ПВО из Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского края приступили к учениям на полигоне Телемба (Республика Бурятия) по отражению ракетной атаки и атаки дронов.