Сербия запросила у России помощь в борьбе с коронавирусом

Правительство Сербии обратилось к России с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает национальное телевидение страны РТС.

Белград попросил помощь в рамках соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования. МИД Сербии направил запрос в Россию, передает ТАСС.

Напомним, Россия уже оказывает помощь в борьбе с коронавирусом Италии – в эту страну прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции и 100 российскими военными вирусологами и эпидемиологами.

Губернатор итальянской Ломбардии Аттилио Фонтана раскритиковал критиков России и назвал их «шакалами».

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