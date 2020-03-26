Первое дело из-за нарушения режима самоизоляции возбудили в Ростовской области

В Ростовской области возбудили первое дело об административном правонарушении после нарушения режима самоизоляции, в регионе на данный момент зафиксирован один подтвержденный случай заражения коронавирусом, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

«По данному факту должностным лицом управления Роспотребнадзора по Ростовской области в отношении гражданки М. составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.4 КоАп РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица, органа, осуществляющего государственный надзор»), – сообщили в ведомстве ТАСС.

Протокол о правонарушении передан в суд. В четверг представитель Роспотребнадзора вместе с полицией приехали на рабочее место недавно вернувшейся из-за границы жительницы региона. Женщина находилась на рабочем месте.

«Тем самым гражданка М. нарушила п. 2 (в части самоизоляции) постановление главного санитарного врача РФ «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19», – пояснили в Роспотребнадзоре.

Всего за нарушение режима самоизоляции к ответственности в России привлечены более 500 человек.

Премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство вводит санкции в виде штрафов для тех физических и юридических лиц, кто, проявляя «редкое легкомыслие», отказывается соблюдать правила карантина и другие правила, установленные в связи с распространением коронавируса.

При этом штраф для граждан за нарушение карантина, если это привело к смерти человека, может составить 300 тыс. рублей, для должностных лиц – 500 тыс. рублей.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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