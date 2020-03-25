Турчак: «Единая Россия» поможет защитить здоровье и благополучие граждан

Секретарь генсовета «Единой России Андрей Турчак заявил, что партия в координации с правительством сделает все возможное, чтобы максимально защитить здоровье и благополучие граждан.

Видеообращение президента России Владимира Путина, посвященное защите граждан и экономики страны в период пандемии коронавируса, – прямое руководство к действию для «Единой России», заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, сообщается на сайте партии.

«Наша фракция в Государственной Думе оперативно приступила к законодательному оформлению задач, поставленных главой государства. Несколько законопроектов будут рассмотрены уже на следующей пленарной неделе. Мы в координации с правительством России сделаем все возможное, чтобы максимально защитить здоровье и благополучие граждан», – сказал Турчак.

Секретарь генсовета «Единой России» подчеркнул, что реготделения партии и фракции в законодательных собраниях возьмут на особый контроль и обеспечат исполнение поручений президента в субъектах РФ.

Сегодня президент России Владимир Путин выступил с телеобращением в связи с пандемией коронавируса, в котором озвучил ряд мер для обеспечения социальной защиты граждан, сохранения их доходов и рабочих мест, а также поддержки малого и среднего бизнеса.