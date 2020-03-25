Володин назвал приоритетом Госдумы реализацию новых инициатив Путина

Госдума в приоритетном порядке примет законодательные решения, необходимые для реализации мер, предложенных президентом Владимиром Путиным в телеобращении, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы отметил, что Путин в обращении обозначил максимальную защиту жизни и здоровья россиян как ключевой приоритет, а также предложил «комплекс системных мер», которые защитят наиболее социально уязвимых граждан: пенсионеров, ветеранов войны, семьи с детьми и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации или заболел. Кроме того, поддержка коснется малого и среднего бизнеса, передает РИА «Новости».

«Все необходимые для реализации поручений президента РФ законодательные меры мы обсудим завтра на дополнительном заседании Совета Госдумы, чтобы в приоритетном порядке выйти на их рассмотрение на следующей неделе. Госдума на следующей неделе будет работать в режиме пленарных заседаний для того, чтобы решить поставленные задачи», – добавил Володин.

Руководитель ЕР в Госдуме Сергей Неверов заявил, что фракция «Единой России» готова обеспечить реализацию инициатив президента из обращения к россиянам.

Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса, сообщив, в частности, что следующая неделя для россиян станет нерабочей с сохранением зарплаты.

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