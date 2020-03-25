Вирусолог рассказал о совместимости хантавируса и COVID-19

Корона- и хантавирус – это инфекции совершенно разного характера, и просто невозможно болеть ими двумя одновременно, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель научного направления Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М. П. Чумакова Евгений Ткаченко.

В Китае, где ранее была вспышка нового коронавируса, 23 марта скончался мужчина, госпитализированный с хантавирусом.

«Хантавирус, от которого скончался китаец, не имеет никакого отношения к коронавирусу. Где он его подхватил – неизвестно, хотя Китай эндемичен по хантавирусу, он стоит на первом месте по этому заболеванию. Это вирусная инфекция, и она называется геморрагической лихорадкой с почечным синдромом», – говорит Ткаченко.

Вирусолог объясняет, что данный вирус имеет абсолютно иной характер, нежели китайский коронавирус, к тому же передачи этого заболевания от человека к человеку зафиксировано не было.

«Я не знаю таких случаев, чтобы человек болел какими-то двумя вирусными заболеваниями одновременно. Поэтому иметь и ханта-, и коронавирус, например, невозможно, они несовместимы друг с другом», – уверяет Ткаченко.

Впервые хантавирус обнаружили в 1970-х годах у обычной полевой мыши, которая как раз является переносчиком данного заболевания. Чаще всего заражение человека происходит при контакте с грызунами или продуктами их жизнедеятельности (моча, слюна, легочный секрет и помет) в теплые и засушливые времена года. Смертность от хантавирусов составляет 10–12% от общего числа заболевших.

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