СПЧ: Human Rights Watch подогревает панические настроения в России в связи с коронавирусом

«Human Rights Watch (HRW) делает голословные заявления, тем самым подрывая свой имидж», – сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Александр Брод. Так он прокомментировал обвинение со стороны американских правозащитников в том, что власти России не препятствуют «скупке богатыми русскими аппаратов ИВЛ» в условиях пандемии коронавируса.

«Печально, что старейшая правозащитная организация Human Rights Watch нагнетает страсти по такой теме. Организация таким образом подрывает свой имидж», – считает член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод.

По его мнению, HRW не владеет ситуацией в России и не видит принятых правительством мер. «А это регулярное информирование россиян о ситуации и сравнительный анализ с другими странами, постоянные рекомендации со стороны Минздрава и экспертов о необходимых профилактических мерах. Многие сейчас работают на удаленном режиме, ограничено количество массовых мероприятий. Больничных мест достаточно и в Москве, и в регионах. Ситуация говорит о том, что в России все под контролем», – отметил Брод.

Отдельное внимание он обратил на разъяснение Минздрава относительно ситуации с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «Приобретение аппаратов ИВЛ для личного пользования бессмысленно. Необходимость применения такого оборудования может определить только врач. Использовать его нужно в условиях стационара с помощью дополнительных технологий, применяемых только в больницах», – подчеркнул собеседник.

Член СПЧ также напомнил, что Human Rights Watch неоднократно демонстрировала свою политическую ангажированность. «Это было видно и в связи с событиями 2008 года в Южной Осетии, и в 2014 году во время переворота на Украине. СПЧ неоднократно обращался в HRW по поводу россиян, которые преследуются властями США или находятся в американских и других тюрьмах. Например, мы обращались по делу Кирилла Вышинского, который находился в качестве обвиняемого на Украине. Реакции не было», – сказал Брод.

«Сейчас HRW подогревает панические настроения, делая голословные выводы о ситуации в России. Это говорит о том, что в среде международных правозащитных организаций не все в порядке. Они испытывают кризис и занимаются конъюнктурными делами вместо реальной защиты прав граждан в разных странах», – заключил эксперт.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.

До этого Рот написал в Twitter, что российские власти ничего не предпринимают, чтобы предотвратить «скупание богатыми русскими аппаратов ИВЛ», которых якобы может не хватить простым гражданам.

Российский дипломат посоветовал Роту ознакомиться с информацией о ситуации с аппаратами искусственной вентиляции легких, которая была изложена в англоязычной версии интервью Дениса Проценко – главного врача больницы № 40 в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом.

«Сегодня, как никогда, важны объединенные усилия международного сообщества. Нужна взаимная поддержка. Россия уже оказала реальную и востребованную помощь Италии. Сейчас самое главное – спасение человеческих жизней», – отметил Антонов.

Он также обратил внимание на проблему оказания медицинских услуг находящимся в американских тюрьмах россиянам, призвав HRW откликнуться на призыв о помощи со стороны российских дипломатов.

Напомним, правительство России выделило 7,5 млрд рублей из резервного фонда на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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