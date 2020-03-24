Вирусолог объяснил провал британского подхода к борьбе с коронавирусом

«Идея особого пути Лондона в борьбе с коронавирусом была изначально идиотской», – сказал газете ВЗГЛЯД вирусолог Виктор Зуев. Так он прокомментировал решение британского премьера Бориса Джонсона отказаться от экспериментов в борьбе с коронавирусом и ввести карантинный режим в стране.

«Идея изначально была идиотской. Не хочется так говорить, но это правда. Джонсон метался из-за непонимания ситуации и своей эксцентричности. «Пусть все переболеют, пусть все умрут, кто должен умереть, но мы будем с коллективным иммунитетом» – такова была его позиция. Но дело в том, что до сих пор неизвестно, какого уровня иммунитет формируется после коронавируса», – сказал доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев.

Он пояснил, что иммунитет может быть разным. «После кори, например, вырабатывается пожизненный, прочный иммунитет, а после гриппа – нет. Поэтому нам рекомендуется прививаться от гриппа каждый год», – отметил вирусолог.

Он добавил, что в России дебатов по поводу идеи коллективного иммунитета не было. «У нас три месяца назад были приняты самые энергичные и полные меры. Были выставлены санитарные кордоны во всех аэропортах, во всех морских портах, на пунктах перехода людей через границы. Это обеспечило нам положение, в котором мы находимся, – считает Зуев. – Недаром Всемирная организация здравоохранения отметила Россию как одну из передовых стран по организации противодействия коронавирусной инфекции. И недаром мы сейчас помогаем другим».

По его словам, таким же энергичным в борьбе с коронавирусом оказался Китай. Там целые регионы помещались на карантин, отметил собеседник. «А те страны, которые просто наблюдали за ситуацией, попали в катастрофическое положение. Я имею в виду Италию, Испанию. И в Германии все неблагополучно в этом плане», – резюмировал вирусолог.

Ранее глава британского правительства Борис Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании. Как минимум в течение трех недель британцам будет разрешено покидать дома только для приобретения товаров первой необходимости, физических упражнений раз в день, медицинских нужд и поездок на работу. При этом поездка на работу возможна только при крайней необходимости.

Джонсон также заявил, что британская служба здравоохранения «не справится», если разом «тяжело заболеет слишком много людей». Он подчеркнул важность замедления «распространения болезни».

Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 967, составив 6 тыс. 650, сообщает минздрав страны. Число умерших увеличилось на 54 и составляет 335.

Напомним, с субботы в Великобритании закрыты все непродовольственные магазины, рестораны, кафе, бары, спортивные центры и другие общественные учреждения.

При этом ранее Лондон собирался продемонстрировать особый путь в борьбе с вирусом. Британские власти считали, что спасать нужно только стариков, а большинство остальных жителей переболеют «на ногах» – и тогда у британцев появится коллективный иммунитет.

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