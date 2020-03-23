Полиция Черногории задержала россиянку за попытку посеять панику

В городе Тиват задержана гражданка России, которая написала в Facebook, что в Черногории масштабы распространения коронавируса якобы больше, чем сообщается официально, передает национальное телевидение Черногории RTCG со ссылкой полицию.

Россиянку подозревают «в попытке посеять панику и спровоцировать беспорядки путем распространения ложной информации».

СМИ уточняет, что 35-летняя гражданка России А. Г. в своем профиле соцсети якобы сообщила, о заражении в Черногории коронавирусом 1 тыс. человек и смерти шести пациентов. В ее посте, как утверждается, сообщалось, что страну ожидает эпидемия, хуже итальянской. В ее посте также говорилось, что обслуживающий персонал отеля «Авала» заражен коронавирусом и госпитализирован. Вскоре женщина предстанет перед прокурором в городе Котор, сообщает ТАСС.



В посольстве России в Черногории сообщили, что к ним не обращались представители правоохранительных органов. «По данному случаю компетентные органы Черногории в посольство пока не обращались», – отметили в диппредставительстве.

По данным Института общественного здоровья Черногории, в стране зафиксировано 22 случая заражения новым коронавирусом, один человек умер. Под наблюдением находятся более 5,5 тыс. человек.

Напомним, авиакомпания «Победа» вернула всех пассажиров, которые застряли в Тивате (Черногория) после закрытия страной границы.

Всего авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и S7 эвакуировали из Черногории 1087 российских туристов.

Ранее сообщалось, что самолет «Победы» доставил из Черногории 195 туристов. Два самолета «Победы» доставили из Черногории в Россию 382 граждан России.

Напомним, Черногория выдвинула требование, согласно которому выпустит россиян, только если «будет обеспечен бесплатный перелет черногорским гражданам из Москвы этими авиакомпаниями».

В среду Черногория разрешила выполнение одного чартера с россиянами из Тивата.

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