Пожертвовать правами ради борьбы с коронавирусом готовы 76% людей в мире

Согласно исследованию, проведенному холдингом «Ромир» совместно с Gallup International в 22 странах Европы, Азии, а также в США и Южной Америке, около двух третей населения испытывают беспокойство за себя и своих близких в связи с коронавирусом, а три четверти выражают готовность пожертвовать некоторыми правами, если это поможет справиться с пандемией.

В опросе, результаты которого опубликованы на сайте холдинга «Ромир», принимали участие свыше 20 тыс. человек.

Так, 62% респондентов опасаются, что вирус могут подхватить либо они, либо члены их семьи: 35% признались, что боятся, а 27% – что очень боятся, 22% – не боятся, а 13% – совсем не боятся. Таким образом, в общей сложности 35% остаются спокойными. Остальные не определились с ответом.

В России 68% в той или иной степени испытывают тревогу, а 25% сохраняют спокойствие.

Респондентов просили согласиться или не согласиться с утверждением: «Я боюсь, что либо я, либо кто-то из моей семьи могут заболеть коронавирусом». Наибольшее число утвердительных ответов дали в Италии и Индонезии (по 90%), Палестине (86%) и на Филиппинах (82%). Наименьшую обеспокоенность испытывают в Германии (50% не согласны с утверждением), Швейцарии и Афганистане (по 49%), Казахстане (43%) и США (42%).

Социологи выяснили, что чем больше страна затронута или находится под угрозой, тем более граждане солидарны с усилиями правительства. Так, наибольшую удовлетворенность реакцией властей выразили жители Австрии (88%), Индии (84%), Палестины (80%), Нидерландов (79%), Италии (72%) и Филиппин (70%).

Наименее удовлетворены своим правительством в Таиланде – 76%. На втором месте США, где 46% не довольны мерами, которые предпринимают власти (42% придерживаются обратной точки зрения). В Германии 47% опрошенных считают, что меры государства адекватны, а 44% выражают противоположное мнение.

В России 49% считают действия властей адекватными, 36% недовольны.

В общей сложности 60% респондентов позитивно оценивают действия властей своих стран, а 33% дают им негативную оценку.

На ваш взгляд Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса? Достаточные

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Избыточные



Большинство граждан Великобритании (73%) считают опасность преувеличенной. С ними согласны 56% граждан Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Болгарии. Французы, голландцы, австрийцы, итальянцы придерживаются противоположной позиции: более 70% не считают, что краски излишне сгущают. 54% россиян полагают, что угроза преувеличена, а 37% так не считают.

Также, согласно результатам опроса, более трех четвертей (76%) участников опроса выражают явную готовность временно пожертвовать некоторыми из своих прав, если это поможет предотвратить распространение инфекции: согласны 35%, скорее согласны 41%, скорее не согласны 12%, а 6% полностью отвергают эту возможность. Самый высокий уровень готовности в этом отношении отмечен в Австрии (95%), Македонии (94%) и Нидерландах (91%). В России о своей готовности пожертвовать частью прав заявили 60%, а 28% не готовы к такому повороту.

46% респондентов считают, что вирус появился естественным путем. 36% полагают, что иностранная держава или страна намеренно вызвала распространение инфекции. Среди сторонников теории преднамеренного заражения Болгария (58%), Армения (56%), Македония (53%) и Эквадор (52%).

Снэп-опрос Gallup International был проведен в 22 странах мира. В каждой стране репрезентативная выборка мужчин и женщин была опрошена в течение последних двух недель либо в личной беседе, либо по телефону, либо через интернет. Погрешность опроса составляет +3-5% при 95% доверительном уровне.

Опрос GIA/Ромир продолжается еще в десятке стран, поэтому через несколько дней данные планируется дополнить.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов.

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