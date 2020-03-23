Захарова «не вслух» процитировала Лаврова в ответ на заявление таблоида Bild

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление таблоида Bild, который обрушился с критикой на немецкий канал ARD за поздравление в адрес главы МИД России Сергея Лаврова.

Комментируя заявление Bild, Захарова сказала, что «процитирует того же Сергея Викторовича».

«Но не вслух», – приводит ее слова ТАСС.

Напомним, московское бюро немецкого телеканала ARD поздравило министра иностранных дел России Сергея Лаврова с 70-летием, что, по мнению германского таблоида Bild, является «немыслимым скандалом».