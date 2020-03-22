Bild заявил о «немыслимом скандале» в Германии из-за Лаврова

Московское бюро немецкого телеканала ARD поздравило министра иностранных дел России Сергея Лаврова с 70-летием, что, по мнению германского таблоида Bild, является «немыслимым скандалом».

По мнению Bild, произошедшее является «немыслимым скандалом посреди кризиса с коронавирусом», передает ИноТВ.

Авторы статьи считает, что Россия осуществляет «гибридную военную кампанию против Запада», якобы распространяя «теории заговора, касающиеся COVID-19».

Отмечается, что ARD с похвалой назвали Лаврова «марафонцем» на посту министра иностранных дел России. Еще больше, чем поздравление, таблоид возмутило то, что ARD на своей странице в Twitter процитировал российское представительство в НАТО, «регулярно распространяющее пропаганду и ложь».

Bild подчеркивает, что «это просто невообразимо». Также в статье таблоида говорится, что аккаунт общественно-правового вещателя Германии «без всякого стеснения» сообщил по-немецки: по случаю дня рождения Лаврова теперь можно купить альбом с его фотографиями в качестве министра.

21 марта Сергею Лаврову исполнилось 70 лет. В субботу президент России Владимир Путин наградил Лаврова званием Героя Труда.

В тот же день глава МИД рассказал, как после окончания МГИМО начал свою дипломатическую карьеру в посольстве СССР на Шри-Ланке и что ему запомнилось в то время больше всего.