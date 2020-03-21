Лавров рассказал о начале карьеры

Министр иностранных дел Сергей Лавров, который в субботу отмечает 70-летний юбилей, рассказал, как после окончания МГИМО начал свою дипломатическую карьеру в посольстве СССР на Шри-Ланке и что ему запомнилось в то время больше всего.

«Конечно, воспоминания сохранились прежде всего о старом здании (посольства), потому что я там провел четыре года. Я был помощником посла Советского Союза Рафика Нишановича Нишанова. Дай Бог ему здоровья. Мы сплотили коллектив, в который входили выпускники МГИМО и товарищи зрелого возраста – первые секретари и советники. Играли в футбол, волейбол», – приводит его слова РИА «Новости».

В интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» Лавров рассказал, что во время его работы в Республике Шри-Ланка сотрудники дипмиссии каждую субботу и воскресенье собирались в клубе при посольстве, а также играли в спортивные игры.

Кроме этого, как сказал Лавров, сотрудники посольства смотрели вместе кино. «Кстати говоря, там же, в клубе, и кино смотрели. Была такая традиция. В современных условиях в посольствах редко организовывают общие просмотры кинофильмов. Каждый может это сделать на свой выбор у себя дома», – добавил министр. Он уточнил, что это были «хорошие советские фильмы, которые до сих пор крутят по телевидению», которые присылали в дипмиссию из СССР.

Лавров также рассказал об одном интересном эпизоде из своей работы в посольстве в те годы, когда в его кабинет заползла гадюка. «Из ярких воспоминаний был такой интересный эпизод. В мой кабинет в старом здании (посольства) вползла маленькая гадюка. Кондиционеры там были врезаны в стену, был какой-то зазор, туда эта змейка и заползла. Но мы быстро ее нейтрализовали. Потом стали специально обходить все кабинеты на предмет зашпаклевывания всех щелей», – вспоминает министр.

Глава МИД также сказал, что в годы работы в посольстве на Шри-Ланке ему запомнились экскурсии по стране. По его словам, на острове много интересных мест, где он рекомендует провести время при возможности.

«У Шри-Ланки очень интересная история. Рекомендую посетить древнюю столицу Канди», – добавил Лавров.

Лавров окончил МГИМО в 1972 году. Владеет английским, французским и сингальским языком, который наряду с тамильским является одним из двух официальных языков Шри-Ланки. Свою дипломатическую карьеру начал в посольстве СССР в Республике Шри-Ланка, где проработал с 1972 по 1976 годы.