Япония отвергла идею отмены Олимпийских игр

Ни Япония, ни Международный олимпийский комитет не рассматривают вариант полной отмены Олимпийских игр в Токио, заявил глава японского кабмина Синдзо Абэ.

Как заявил премьер, сроки проведения ОИ определит МОК, но «отмена не является вариантом», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Киодо».

Times пишет, что МОК рассматривает несколько вариантов возможного переноса летних Игр, в том числе ОИ могут отложить до октября 2020 года или июля 2021 года.

Пока Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа, передает ТАСС со ссылкой на CBС

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу обратился к президенту МОК Томасу Баху с просьбой о переносе летних Игр. World Athletics стала первой международной спортивной федерацией, которая призвала МОК перенести Игры.

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Бах заявил, что окончательное решение по ОИ–2020 будет принято в течение четырех недель.

Напомним, сообщалось, что при проведении Олимпийских игр в Токио возможны все сценарии, в том числе перенос Игр на несколько месяцев или на год в связи с ситуацией с коронавирусом.

Бах полагает, что «отмена была бы наименее справедливым решением».

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