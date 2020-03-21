ЦБ разработал меры по поддержке финансового сектора и ипотечного кредитования

Банк России готовит дополнительные меры по поддержке российского финансового сектора и ипотечного кредитования, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Набиуллина заявила в ходе совещания в правительстве, что ЦБ принял решение «по регуляторным послаблениям для банков», это касается «предприятий транспорта, туризма, малого бизнеса и людей, заболевших коронавирусом», передает ТАСС.

«Мы будем мониторить ситуацию и, если потребуется, будем расширять меры поддержки на иные категории. Это будет касаться не только банков, но и микрофинансовых организаций», – сказала она.

По словам главы Банка России, второе направление касается ипотеки: «Мы по просьбе многих банков включили ипотечные ценные бумаги в ломбардный список, облегчаем регулирование с тем, чтобы банки охотнее выдавали ипотеку с небольшим первоначальным взносом».

Ранее в Госдуме предложили провести внеочередную индексацию пенсий и зарплат. Также Роснефть подключилась к действиям ЦБ по стабилизации валютного рынка.