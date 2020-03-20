В Кремле анонсировали новые серии в фильме «20 вопросов Владимиру Путину»

Фильм ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» на основе интервью с президентом будет включать еще несколько новых интересных серий, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле поддержали решение агентства прервать показ проекта и трансформировать его в отдельный фильм. По словам Пескова, агентство уже сообщило об этом Кремлю и «мы поддержали это решение», передает ТАСС.

«Очевидно, что сейчас повестка дня и наша российская, и мировая фокусируется вокруг совсем других вопросов. И, наверное, нужно просто чуть-чуть подождать, когда повестка дня будет более разнообразной, более спокойной и более благоприятствующей тому, чтобы аудитория более внимательно и спокойно могла послушать президента по целому кругу вопросов», – пояснил Песков.

Он рассчитывает, что фильм выйдет уже в скором времени, хотя это и будет зависеть от информационной картины дня.

«ТАСС сделает фильм – сборник всех [ранее вышедших серий] интервью. Туда войдут те серии, которые остались непоказанными. Там еще осталось несколько очень интересных серий», – отметил Песков.

Ранее организаторы проекта заявили, что выпуск заключительных серий пришелся на кардинальные изменения. Сейчас людей преимущественно интересует коронавирус и экономическая ситуация. Выход фильма запланирован на весну, о дате будет сообщено дополнительно.