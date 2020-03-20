Российские ученые нашли способ предсказания неконтролируемых вспышек коронавируса

Сотрудники Самарского национального исследовательского университета имени Королева разработали математическую модель распространения опасных вирусных инфекций, которая может предсказать неконтролируемые вспышки коронавируса, сообщила пресс-служба российского вуза.

«Особый акцент в своих исследованиях ученые сделали на математическом моделировании критических ситуаций, возникающих по мере распространения болезни в популяции. Модель демонстрирует возможность и неконтролируемого развития событий в случае взрывного характера распространения вируса», – говорится в сообщении.

По мнению авторов модели, ее можно применить и к коронавирусу. Авторы работы выделяют два различных процесса в распространении вирусной инфекции, передает РИА «Новости».

«Когда речь идет о развитии болезни внутри одного организма, то может иметь место явление «мнимого исчезновения», когда обнаружить возбудителей заболевания не удается только потому, что время взятия биологического материала для анализов соответствовало периоду мнимого исчезновения. Это перекликается с тем, что у некоторых людей, которых считали выздоровевшими от коронавируса, через некоторое время обнаруживали рецидивы болезни», – пояснила Щепакина.

Второй процесс связан с распространением инфекции в популяции, особи которой подвержены заболеванию. Распространение вируса может означать принципиальную возможность неконтролируемого развития событий, когда после пересечения условной «красной черты» распространение инфекции будет иметь взрывной характер.

«Поэтому мы считаем, что никакая предосторожность в текущей ситуации по коронавирусу не может быть излишней», – подчеркнула Щепакина.

По последним данным, число заражений новым коронавирусом в мире превысило 209 тыс. случаев, свыше 8,7 тыс. человек скончались.

Напомним, в России уже начаты испытания вакцины против коронавируса. Также в четверг в Москве выписали четверых выздоровевших после коронавируса.

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