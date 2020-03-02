Прокуратура Парижа закрыла дело об избиении полицейским журналиста РИА «Новости»

Прокуратура Парижа не нашла виновных в деле об избиении корреспондента РИА «Новости» Виктории Ивановой сотрудником полицейского спецназа, дело закрыто, рассказала Иванова, получившая соответствующее письмо за подписью прокурора.

«В письме говорится, что удалось подтвердить факты, изложенные мной в ходе дачи объяснений 2 марта о том, что мне достались удары дубинкой, но найти того, кто именно это сделал, не получилось. Там написано, что установить личность полицейского помешал рюкзак, скрывавший его звание и подразделение, к которому он относится», – приводит ее слова РИА «Новости».



По словам женины, «следователи вызывали для дачи объяснений глав трех подразделений, работавших на месте, но они также не опознали своего сотрудника».

Напомним, журналистка, освещавшая в 2019 году беспорядки в Париже в ходе первомайской манифестации, получила удары дубинкой по голове и руке от полиции, несмотря на повязку с надписью «Пресса». У Ивановой было диагностировано сотрясение мозга и ушибы.



В МИД России призвали власти Франции провести тщательное расследование этой ситуации, и заявили о недопустимости применения насилия в отношении журналистов при осуществлении их профессиональных обязанностей.