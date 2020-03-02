Бывшая жена рэпера Сереги обвинила его в похищении детей

Рэпер Сергей Пархоменко (Серега), как утверждает его бывшая гражданская жена Полина Ололо, забрал у нее детей и не разрешает с ними общаться.

«Мои единственные сыновья Марк и Платон были забраны от меня их отцом Пархоменко Сергеем, который в данный момент препятствует нашим встречам и любому контакту», – написала она в своем Instagram.

Она назвала ложью его «героические» рассказы о том, каково это воспитывать детей одному.

«Дети большую часть своей жизни, а можно сказать и всю, проживали со мной. За время нахождения с ним последние месяцы ситуация ухудшалась, дети плакали, скучали, хотели домой, но в тоже время боялись отца. Подвергались жестким наказаниям, стояли на гречке, унижались в общественных местах (все это я пишу со слов детей). Психическое состояние моего младшего сына ухудшилось, он стал подвержен истерикам», – заявила Полина Ололо.

По ее словам, за гигиеной детей следят «очень плохо», а контакты матери из ее телефонов удалены и заблокированы.

«Конечно, я приезжала и стояла под школой, так как две недели они исчезли и не могли со мной связаться!» – заявила она.

Полина утверждает, что в последний месяц ничего не знает о нахождении детей, однако с помощью адвокатского запроса удалось узнать, что 1 февраля дети пересекли границу Крыма на автомобиле с херсонской регистрацией.

В сентябре белорусский рэпер Серега заявил о желании получить гражданство Украины. Он также рассказал, что на Украине познакомился с девушкой, которая подарила ему детей.