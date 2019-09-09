Рэпер Серега захотел получить украинское гражданство

Белорусский рэпер Серега (Сергей Пархоменко) заявил в эфире украинского телешоу о желании получить гражданство Украины.

«Я недавно принял решение получить украинский паспорт. Украина для меня – это свобода. Я хочу быть здесь, среди этих людей. Это моя земля. Мне здесь хорошо», – передает РИА «Новости» заявление музыканта, сделанное в эфире украинского шоу «Танцы со звездами».

Кроме того, рэпер рассказал, что на Украине он познакомился с девушкой, которая подарила ему детей. Также в этой стране живет его дядя, с которым певец хочет наладить отношения.

Сейчас у Пархоменко, который известен своими песнями «Черный бумер», «Возле дома твоего», «Король ринга», есть бессрочный вид на жительство на Украине.

В октябре 2016 года Пархоменко заявил о минировании самолета Москва-Минск и был задержан.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил МВД страны разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран.