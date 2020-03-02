Россияне поддержали богослужения на современном русском языке

Три четверти православных россиян поддержали инициативу патриарха Кирилла о частичной русификации богослужения, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным опроса, 75% православных россиян поддержали инициативу патриарха Кирилла о частичной русификации богослужения. При этом 94% от опрошенных православных россиян считают, что в той или иной степени понимают смысл молитв в православных храмах, передает РИА «Новости».

По данным социологов, 30% опрошенных православных россиян заявили, что скорее пойдут в храм, где богослужение совершается на русском языке.

По данным ВЦИОМ, 21% предпочли бы посещать храм, где богослужение проходит частично на русском, а частично на церковнославянском языке. За богослужение исключительно на церковнославянском языке выступили 15% опрошенных православных.



Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 10 февраля по заказу Свято-Филаретовского православно-христианского института. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее предстоятель РПЦ официально разрешил во время богослужений чтение некоторых текстов на современном русском языке.

До этого Кирилл напомнил священникам о недопустимых темах на исповеди.

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