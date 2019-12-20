Патриарх Кирилл напомнил священникам о недопустимых темах на исповеди

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил духовенству о том, как следует вести себя с теми, кто приходит на исповедь. Глава РПЦ отметил существующие запретные темы на исповеди, в которые священнослужителям лучше не вмешиваться.

«Исповедь должна служить исключительно делу примирения согрешившего человека с Богом, и недопустимо делать ее средством дознания или надзора, психотерапии, преодоления конфликтов и чего бы то ни было еще. Слушающий исповедь священник должен в этот момент, так сказать, отложить от себя все функции – наставника, руководителя, друга, собеседника – все, кроме одной: свидетеля человеческого покаяния», – приводит «Интерфакс» слова патриарха на епархиальном собрании Москвы.

Он добавил, что «пространство исповеди не должно становиться местом для удовлетворения интереса к чужой жизни». Особенно предстоятель предупредил пастырей о недопустимости чрезмерного интереса к грехам.

«Кто-то, быть может, считает, что нет и не может быть запретных тем на исповеди, но на самом деле они есть, особенно в той сфере, которая является местом исключительной компетенции мужа и жены, делом внутренней жизни их союза. В эту область никто не должен вторгаться – бесцеремонное вмешательство неизбежно навредит, а уврачевать нанесенную рану, увы, бывает очень трудно», – отметил глава РПЦ.

Также патриарх предупредил священнослужителей, то не стоит навязывать себя прихожанам в наставники и руководители, а также «по любому поводу проливать целые потоки слов и наставлений, наслаждаясь собственным красноречием».

«Пастырское внимание – это в первую очередь способность слушать и понимать человека, а именно утрата этой способности сегодня, можно сказать, является приметой времени», – сказал патриарх Кирилл.

Ранее РПЦ выступила против законопроекта о домашнем насилии.

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