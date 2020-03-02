Бондарчук стал лицом Газпромбанка

Газпромбанк (ГПБ) заключил контракт с актером и режиссером Федором Бондарчуком, который станет лицом бренда и героем рекламных материалов банка до конца 2020 года, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», рекламная кампания будет проводится по всей стране и охватит 16 телевизионных каналов, наружную рекламу в 55 городах, а также в интернете и соцсетях. Газпромбанк планирует охватить 86% аудитории в возрасте от 18 до 55 лет.

«Объединяя новаторство, верность традициям и способность успешно реализовывать амбициозные проекты, Федор идеально выражает ментальный и деловой код Газпромбанка», – объяснила выбор вице-президент – начальник департамента коммуникаций и маркетинга ГПБ Анастасия Смирнова.

Амбассадор появился у Газпромбанка впервые, хотя знаменитости в рекламе продуктов, услуг и сервисов банка уже участвовали.