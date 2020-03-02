Казахстан закрыл въезд для граждан Ирана из-за угрозы коронавируса

В качестве меры борьбы с распространением коронавируса Казахстан с 5 марта вводит запрет на въезд для граждан Ирана, сообщил министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди на заседании правительства.

«С 5 марта вводится запрет на въезд в Казахстан гражданам Ирана. Нашим гражданам рекомендовано воздержаться от посещения стран с высоким эпидемиологическим риском», – цитирует главу МИД Казахстана ТАСС.

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Напомним, 26 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил предотвратить распространение коронавируса из Китая. В тот же день Нур-Султан решил приостановить безвизовый режим для граждан КНР. При этом Казахстан отказался вводить усиленный санитарный контроль на границе с Россией и Киргизией.

По последним данным властей КНР, число жертв нового коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 42 человека, достигнув 2 тыс. 912 человек, число подтвержденных случаев заражения в КНР превысило 80 тыс.

Заболевание зарегистрировали более чем в 50 странах. При этом в России ситуация с распространением нового коронавируса COVID-2019 в целом находится под контролем.

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