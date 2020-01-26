Президент Казахстана поручил предотвратить распространение коронавируса из Китая

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26 января, воскресенье | Последнее обновление — 07:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Число заболевших пневмонией нового типа в Китае приблизилось к 2 тысячам
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Лукашенко беднеет без российской нефти
Возвращение места на Святой земле отвечает приоритетам России на Ближнем Востоке
Бегство комика из России обнажило старую проблему
Коррупция стала атрибутом власти в США
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Это укрепление суверенитета, а не новая Перестройка
Дмитрий Родионов, политолог
В политической истории России наступил новый этап. Речь, разумеется, о поправках в Конституцию, предложенных президентом в ходе своего послания Федеральному собранию. Смею предположить, что следующие шаги будут еще более радикальными. Подробности...
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Украина не вернется из мира страшных сказок
Антон Крылов, журналист
Вслед за президентом из телесериала граждане Украины получили государство из телесериала. И нет ни малейших предпосылок к тому, чтобы Украина в ближайшее время самостоятельно или с чьей-то помощью вернулась из мира смешных и страшных сказок в объективную реальность. Подробности...
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Глупо жаловаться на патернализм, исповедуя инфантилизм
Алексей Алешковский, сценарист
Любое плюс-минус демократическое государство строится на консенсусе, а не готтентотской морали меньшинства, которое прижало большинство к ногтю и заставило петь: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Подробности...
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Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг
На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоцииПодробности...
Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда
Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов в еврейском государствеПодробности...
Новые лица в правительстве Мишустина
Новый глава правительства Михаил Мишустин менее чем за неделю сумел сформировать новый состав кабинета министров. У него будет девять замов, в том числе один первый – им стал Андрей Белоусов. Силовой блок кабинета сохранился, главным дипломатом остается Сергей Лавров. Зато полностью обновился социальный блокПодробности...
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