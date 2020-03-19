Facebook и Instagram запустили модуль с информацией про коронавирус от Роспотребнадзора

Соцсети Facebook и Instagram запустили модуль, который ведет на страницу с официальной информацией Роспотребнадзора по коронавирусу.

Модуль со ссылкой на Роспотребнадзор появляется автоматически в начале новостной ленты. Также его можно увидеть при поиске по ключевым словам, например, по запросам «коронавирус», «Covid-19» и т.д.

На странице, куда ведет ссылка, опубликованы телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора, а также правила профилактики и карта распространения коронавируса в России. Также есть актуальные цифры по количеству заразившихся, выздоровевших и прошедших обследование.

Напомним, число зараженных коронавирусом в России составляет 199 человек, при этом в ВОЗ похвалили Россию за хорошую готовность к эпидемии.