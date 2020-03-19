Глава МИД Белоруссии попросил Лаврова помочь гражданам республики вернуться домой

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей попросил министра иностранных дел России Сергея Лаврова оказать помощь по возвращению домой белорусских граждан, которые застряли за границей из-за ситуации с коронавирусом, сообщил замминистра иностранных дел республики Андрей Дапкюнас.

«Час назад министр иностранных дел Беларуси разговаривал со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, обратился с просьбой о помощи в решении эти вопросов (по возвращению белорусских граждан, – прим. ВЗГЛЯД). Обсудил конкретные пути взаимодействия по этим вопросам», – сказал Дапкюнас, сообщает РИА «Новости».

После закрытия Россией границы в целях предотвращения распространения коронавируса, белорусы с 18 марта могли вернуться домой только через аэропорты «Домодедово» и «Шереметьево», при этом транзит должен быть осуществлен в рамках одного из этих аэропортов в течение 24 часов.

Однако граждане Белоруссии, которые должны вылетать из аэропорта «Внуково», оказались в затруднительной ситуации. Власти республики сообщали о намерении направить российскому правительству письмо с просьбой разрешить транзит белорусских туристов через аэропорт «Внуково».

В начале недели Россия закрыла границу с Белоруссией для передвижения людей, однако белорусский президент заявил, что его озадачило такое решение. Он захотел обсудить этот вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным.

В Кремле назвали несправедливыми претензии Минска из-за мер по коронавирусу.

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