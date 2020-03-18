Стали известны результаты экспертиз по делу «Сети»

Экспертиза материалов, найденных на компьютерах членов террористического сообщества «Сеть» (запрещено в России), и телефонных разговоров между членами сообщества обнаружила побуждение к насильственным действиям против властей, правоохранителей, судей и чиновников, пишут СМИ.

Экспертиза, выполненная сотрудником экспертного подразделения УФСБ России по Самарской области Наумовой Т.А., показала, что на ПК осужденных участников «Сети» есть тексты, в которых содержатся высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды к представителям власти и сотрудникам правоохранительных органов, передает RT со ссылкой на документ.

«Наумова отмечает, что в текстах представителям групп «власть» «депутаты», «судьи», «миллионеры» и так далее приписываются враждебные действия. Создаётся отрицательный образ данной группы, а также присутствуют высказывания, направленные на возбуждение розни и ненависти в отношении этих категорий лиц», – говорится в сообщении.

Также в одной из папок есть стихотворения, в которых есть оскорбительные высказывания в адрес детей сотрудников полиции, в частности, дочери правоохранителей приравнены к проституткам, которых ждет «кровавая расплата».

Также эксперт обнаружила признаки побуждения к ведению борьбы, проявлению агрессии, насильственным действиям против правоохранителей, судей и чиновников.

«Наумова пишет, что в одном из исследуемых файлов есть стихотворение «о том, что некоторая группа, к которой причисляет себя автор, готова к решительным действиям, в том числе насильственным». Это следует из таких, например, строк: «Мы выйдем из подполья и начнем этот бой, дело наше благое – свергать королей. Мы убьем президентов и снесем мавзолей», – говорится в материале.

Экспертиза установила, что в текстах есть признаки призывов к насильственному изменению конституционного строя в России, в том числе к свершению революции.



«При условии публичного распространения данных текстов указанные побуждения могут быть квалифицированы как призывы к революции как насильственному изменению конституционного строя России. Лозунг «Да здравствует анархия» указывает на тип идеологии и общественного строя, к которому должна привести революция», – отметила Наумова.

Также в распоряжении издания оказалась экспертиза, исследовавшая 48 файлов аудиоданных – фонограммы разговоров фигурантов дела.

«Сотрудники экспертного подразделения УФСБ России по Самарской области Комлева М.Н. и Леонтьев А.А. пришли к выводу, что в беседах содержатся «высказывания о подготовке к грядущей революции в России» и «о программе революции, создании и захвате автономного региона», – отмечается в материале.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как дело террористов из «Сети» разрушило идеальный мир либералов.