Совладелец группы «Макфа» потребовал 100 млн рублей от шоу Андрея Малахова

Tекст: Дарья Григоренко

В апреле 2024 года в эфире программы «Беглый экс-губернатор и его макаронная фабрика» прозвучали утверждения о коррумпированности Юревича, сокрытии им активов, а также о его недостойном поведении в личной жизни, передает 74.RU.

Юревич считает, что эти сведения не соответствуют действительности и порочат его честь, достоинство и деловую репутацию. В иске он просит суд признать распространенную информацию не соответствующей действительности и обязать ответчиков опровергнуть ее.

Отмечается, что иск подан в Пресненский районный суд Москвы. В иске перечислено более 20 фраз из программы, которые Юревич считает порочащими. Истец утверждает, что программа была направлена на подрыв его репутации в условиях рассмотрения судом иска Генпрокуратуры РФ об изъятии активов его семьи. Юревич просит суд взыскать с ответчиков 100 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что судебный пристав арестовал счета и активы семьи экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Общая сумма арестованных активов составляет 100 трлн рублей.