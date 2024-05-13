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OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта GPT-4o
Компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, представила новую модель искусственного интеллекта – GPT-4o. Она быстрее предыдущей версии и обладает расширенным функционалом, включая перевод меню, объяснение спортивных игр по видео и поддержку более 50 языков.
«GPT-4o по фотографии ресторанного меню на иностранном языке сможет перевести названия блюд, привести их историю и значение, а также дать рекомендации», – говорится в пресс-релизе компании.
Данная модель поддерживается более чем на 50 языках, в том числе на русском, казахском, грузинском, китайском, арабском, турецком и сербском.
Также можно будет общаться с ChatGPT по видео и, например, показать в прямом эфире спортивную игру и попросить его объяснить правила.
Запуск альфа-версии нового голосового режима с данными возможностями планируется в ближайшие несколько недель. В первую очередь доступ получат платные пользователи Plus.
Кроме того, OpenAI объявила о запуске приложения ChatGPT для компьютеров на основе операционной системы macOS как для платных пользователей, так и бесплатно. Позднее в этом году компания выпустит аналогичное приложение для Windows.
Также бесплатным пользователям предоставляется доступ к модели GPT-4.