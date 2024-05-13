OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта GPT-4o

Tекст: Денис Тельманов

«GPT-4o по фотографии ресторанного меню на иностранном языке сможет перевести названия блюд, привести их историю и значение, а также дать рекомендации», – говорится в пресс-релизе компании.



Данная модель поддерживается более чем на 50 языках, в том числе на русском, казахском, грузинском, китайском, арабском, турецком и сербском.

Также можно будет общаться с ChatGPT по видео и, например, показать в прямом эфире спортивную игру и попросить его объяснить правила.

Запуск альфа-версии нового голосового режима с данными возможностями планируется в ближайшие несколько недель. В первую очередь доступ получат платные пользователи Plus.

Кроме того, OpenAI объявила о запуске приложения ChatGPT для компьютеров на основе операционной системы macOS как для платных пользователей, так и бесплатно. Позднее в этом году компания выпустит аналогичное приложение для Windows.

Также бесплатным пользователям предоставляется доступ к модели GPT-4.