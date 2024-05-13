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На Западе обвинили США в «сдаче Африки»
Экс-глава Всемирного банка Малпасс: США подводят зависящие от них страны
Вашингтон и его союзники своей политикой подводят государства, благополучие которых зависит от них, заявил бывший глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.
Как указал Малпасс в своей соцсети, слабость США во всем мире ведет к сдаче стран Африки южнее Сахары исламским фундаменталистам, КНР и РФ. По его словам, за последние несколько месяцев мировая экономика, глобальные институты и сферы геополитики подверглись катастрофическому воздействию, уточнил Малпасс, сферы геополитики, передает Газета.Ru.
Малпасс отметил, что США и их союзники подводят многие зависящие от них страны, в частности, это касается Нигера.
Ранее сообщалось, что правительство Нигера разорвало соглашение, которое разрешает американскому контингенту находиться в стране.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему США изгнали из Африки.