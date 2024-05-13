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Кино и театр объединились в спектакле «Я люблю тебя, папа» в Москве
В Москве представили спектакль, в который входит короткометражное кино
В Москве 15 мая в Международный день семей открытое театральное пространство «Арт-платформа» представит спектакль и короткометражный фильм «Я люблю тебя, папа» по автобиографическому рассказу «Случайность... Случайность?» Вячеслава Бавидова.
«Это реальная история о внутренней силе простых людей, которые давно не становились героями современных пьес и постановок. Авторы уверены, что без шокирующих откровений и эксцентричных высказываний – история каждой семьи может быть подана так, чтобы побудить на переосмысление отношений со своими родными», – говорится в пресс-релизе проекта.
Спектакль объединяет в себе сразу два вида искусства – кино и театр. Специально для спектакля был снят короткометражный фильм, кадры из которого органично переплетены между собой сценическим действием.
Ключевая тема – связь между разными поколениями одной семьи.
«Для меня это глубоко личная история. Я долго читал рассказ «Случайность... Случайность?»: каждая страница давалась непросто, заставляла заново проживать период, связанный с уходом отца из жизни. И всё же цель нашего спектакля «Я люблю тебя, папа» – подтолкнуть зрителя к осознанию ценности общения внутри своей семьи», – говорит режиссер спектакля Дмитрий Бикбаев.