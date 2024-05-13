Кино и театр объединились в спектакле «Я люблю тебя, папа» в Москве

В Москве представили спектакль, в который входит короткометражное кино

Tекст: Денис Тельманов

«Это реальная история о внутренней силе простых людей, которые давно не становились героями современных пьес и постановок. Авторы уверены, что без шокирующих откровений и эксцентричных высказываний – история каждой семьи может быть подана так, чтобы побудить на переосмысление отношений со своими родными», – говорится в пресс-релизе проекта.

Спектакль объединяет в себе сразу два вида искусства – кино и театр. Специально для спектакля был снят короткометражный фильм, кадры из которого органично переплетены между собой сценическим действием.

Ключевая тема – связь между разными поколениями одной семьи.



«Для меня это глубоко личная история. Я долго читал рассказ «Случайность... Случайность?»: каждая страница давалась непросто, заставляла заново проживать период, связанный с уходом отца из жизни. И всё же цель нашего спектакля «Я люблю тебя, папа» – подтолкнуть зрителя к осознанию ценности общения внутри своей семьи», – говорит режиссер спектакля Дмитрий Бикбаев.