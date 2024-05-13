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В Эстонии допустили отправку военных на запад Украины
Советник президента Эстонии Ролл допустил отправку военных на запад Украины для «тыловых задач»
Эстония может отправить своих военных на запад Украины для выполнения тыловых задач, чтобы разгрузить украинских военных и позволить им сосредоточиться на боевых действиях на передовой, заявил советник эстонского президента по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл.
Ролл в интервью изданию Breaking Defense отметил, что Эстония обсуждает возможность отправки военных в западную часть Украины, чтобы взять на себя тыловые задачи, не связанные с прямым участием в боевых действиях. По его словам, это позволит освободить украинских военных для сражений на фронте, передает РИА «Новости».
Он добавил, что окончательное решение о том, отправлять ли военных, еще не принято, поскольку эстонское правительство сейчас проводит анализ всех возможных последствий такого шага. «Мы должны рассмотреть все возможности. Нам не следует ограничивать свои умы в том, что мы можем сделать», – указал Ролл.
Ролл также уточнил, что Эстония предпочла бы действовать в рамках полноценной миссии НАТО, но не исключает возможности участия в менее масштабной коалиции.
Ранее литовские власти заявили о готовности отправить войска на Украину в рамках тренировочной миссии. Глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов отметил, что возможная отправка литовских солдат на Украину ничем не затруднит выполнение задач спецоперации, а лишь добавит проблем Вильнюсу.
Напомним, в феврале этого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стране придется провести операции на Украине, чтобы противостоять российской армии. Позднее он неоднократно повторял, что Париж может разместить в зоне конфликта свой военный контингент.