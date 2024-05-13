В Эстонии допустили отправку военных на запад Украины

Советник президента Эстонии Ролл допустил отправку военных на запад Украины для «тыловых задач»

Tекст: Дарья Григоренко

Ролл в интервью изданию Breaking Defense отметил, что Эстония обсуждает возможность отправки военных в западную часть Украины, чтобы взять на себя тыловые задачи, не связанные с прямым участием в боевых действиях. По его словам, это позволит освободить украинских военных для сражений на фронте, передает РИА «Новости».

Он добавил, что окончательное решение о том, отправлять ли военных, еще не принято, поскольку эстонское правительство сейчас проводит анализ всех возможных последствий такого шага. «Мы должны рассмотреть все возможности. Нам не следует ограничивать свои умы в том, что мы можем сделать», – указал Ролл.

Ролл также уточнил, что Эстония предпочла бы действовать в рамках полноценной миссии НАТО, но не исключает возможности участия в менее масштабной коалиции.

Ранее литовские власти заявили о готовности отправить войска на Украину в рамках тренировочной миссии. Глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов отметил, что возможная отправка литовских солдат на Украину ничем не затруднит выполнение задач спецоперации, а лишь добавит проблем Вильнюсу.

Напомним, в феврале этого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стране придется провести операции на Украине, чтобы противостоять российской армии. Позднее он неоднократно повторял, что Париж может разместить в зоне конфликта свой военный контингент.