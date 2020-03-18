Силуанов назвал сжимающиеся из-за нефти и коронавируса сектора экономики

Целые сектора российской экономики «сжимаются» из-за падения цен на нефть и ситуации с коронавирусом, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов отметил, выступая на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства, что «мы столкнулись с непростой ситуацией для России – это снижение цен на наши энергоресурсы, что всегда являлось одним из основных факторов риска для нашей экономики», передает агентство «Прайм».

Кроме того, «добавился добавился гораздо более серьезный фактор – коронавирусный».

«Дело даже не в вирусе, а в том, что сжимаются целые сектора экономики. Мы уже говорили о таких секторах, как перевозки, в том числе авиаперевозки, туризм, малый бизнес, за этим следует подрастающий целый ряд других секторов. Мы видим, что сокращается объем покупки дорогостоящих предметов потребления, в том числе автомобилей», – отметил он.

Потому, добавил министр, «ситуация развивается пока не лучшим образом, и мы отклоняемся от макроэкономических прогнозов, которые мы формировали на текущий год».

Обвал цен на нефть практически на 3 трлн рублей снижает поступления в бюджет России, заявил Силуанов. Он напомнил, что «общий объем федерального бюджета – около 20 трлн рублей».

«Тем не менее, нам сейчас нужно сконцентрировать ресурсы на точечной, эффективной поддержке тех отраслей экономики, регионов, малого предпринимательства, всех тех направлений, которые без государственной поддержки просто не смогут существовать», – добавил министр.

Силуанов заявил, что бюджет в 2020 году будет дефицитным, и «придется задействовать средства нашего резерва – Фонда национального благосостояния, для этого он и формировался», передает ТАСС.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о мерах правительства и Банка России для поддержки бизнеса и граждан от негативного влияния коронавируса на экономику.

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