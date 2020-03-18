Умерла единственная в мире собака с коронавирусом

Собака из Гонконга, у которой был обнаружен коронавирус, скончалась после того, как ее вылечили и вернули домой, сообщила газета South China Morning Post.

В конце февраля стало известно, что собаку пациента, зараженного новым коронавирусом, поместили на карантин в Гонконге после того, как тест на COVID-19 выявил следы инфекции в организме животного. При этом никаких симптомов заболевания у питомца не было.

Гонконгские эксперты после консультаций пришли к единогласному мнению, что заражение домашней собаки COVID-19 в Гонконге, вероятнее всего, является случаем передачи вируса от человека к животному. В ВОЗ заявили, что изучают случай заражения собаки в Гонконге, но пока свидетельств передачи болезни от человека к животному нет, передает РИА «Новости».

Сообщается, что 17-летний померанский шпиц был помещен на обязательный карантин 26 февраля, а в прошлую субботу его вернули домой. За все время пребывания в карантине у собаки брали пять проб на наличие коронавируса, две последних были отрицательными.

«Департамент (сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы) узнал от владельца собаки, что она умерла 16 марта. Хозяйка сказала, что не хочет выяснять причину путем вскрытия», – приводит газета слова представителя департамента.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние сутки 11 тыс. 526 человек в мире заразились новым коронавирусом, умерли 475, общее число заразившихся в мире составляет на данный момент 179 тыс. 112 человек. Общее число случаев с летальным исходом в мире достигло 7 тыс. 426.

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