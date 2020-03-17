Депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов сообщил о смерти писателя, публициста и политического деятеля Эдуарда Лимонова.

«Умер Эдуард Лимонов», – написал Шаргунов в своем Facebook.

Лимонову было 77 лет.

«Это, к сожалению, случилось примерно полчаса назад в больнице в Москве. Он до последнего был на связи, разговаривал, с ним можно было списываться. Оставался в здравом и ясном уме», – передает слова Шаргунова ТАСС.

Telegram-канал Mash сообщает, что Лимонов умер из-за осложнений после операции. Утверждается, что он в последнее время болел и перенес сразу две операции. Утверждается, что у него начались проблемы с горлом, потом пошло воспаление.

По данным канала, Лимонова экстренно госпитализировали 15 марта из квартиры с кровотечением. До этого он боролся с онкологией. Врачи пытались нормализовать его состояние двое суток, однако организм Лимонова не перенес нагрузки.

В феврале Лимонов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что раздумывает над тем, чтобы быть похороненным в Нагорном Карабахе.

Лимонов родился 22 февраля 1943 в Дзержинске. Русский писатель, поэт, публицист, экс-глава запрещенной в России Национал-большевистской партии* (НБП).

Автор популярных оппозиционных проектов 2000-х годов: «Другая Россия», Марш Несогласных, Национальная Ассамблея, «Стратегия-31».

Собирался выдвинуться в президенты России в 2012 году, но Центризбирком отказал ему в регистрации.

Автор романов и повестей, среди которых наиболее известна книга «Это я – Эдичка», написанная в Нью-Йорке в 1976 году.

С 1943 по 1974 годы был гражданином СССР, с 1987 года по 2011 годы имел гражданство Франции, с 1991 года – гражданин России.

У него было шесть жен, в том числе гражданских. Только от последней, актрисы Екатерины Волковой, у него есть дети – сын Богдан (родился в 2006 году) и дочь Александра (родилась в 2008 году).