Китай начал клинические испытания первой вакцины от коронавируса

Власти КНР дали разрешение на начало клинических испытаний первой вакцины от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, сообщило Центральное телевидение Китая.

«Вчера в 20.18 по местному времени (15.18 мск) группа исследователей во главе с академиком Чэнь Вэй получила разрешение на начало клинических испытаний», – передает ТАСС сообщение телевидения.

Ранее Китай заявил о разработке восьми вакцин от коронавируса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД