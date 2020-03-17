Эксперты указали на опасность «рассылок ВОЗ»

Рассылка писем якобы от имени Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проводится, чтобы украсть данные пользователей, заявил эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.

Мошенники всегда отслеживают резонансные темы, потому и взяли на вооружение тему коронавируса, заявил Ющук в интервью радио Sputnik.

Злоумышленники также нередко организовывают «пожертвования» на борьбу с вирусом, отметил эксперт.

«Весь мир занимается рекламой опасности коронавируса. Эта тема потенциально затрагивает каждого человека, поэтому количество переходящих по таким ссылкам будет больше. ВОЗ не рассылает письма каждому человеку, у них нет такой возможности и необходимости. Люди должны понять, что такое письмо не могло прийти от кого-то хорошего. Скорее всего, по таким ссылкам перейдут те, кто переходит и по остальным ссылкам, в этом плане их вряд ли что-то спасет. Нужно думать, и, как надо мыть руки, надо не переходить по подозрительным ссылкам», – сказал Ющук.

Гендиректор Reactive Phone Иван Семенов в беседе с «Москва 24» призвал критично относиться к любым сообщениям от неизвестных контактов, а подозрительные письма удалять сразу.

Он отметил, что наиболее уязвимы для мошенников ОС Android, Windows 7 и Windows XP из-за нерегулярного обновления.

По его мнению, самым распространенным спамом является ссылка в картинке.

В начале марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин объявил, что в ведомстве создан отдел по расследованию киберпреступлений.