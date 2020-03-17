Цена барреля нефти Brent подскочила более чем на 5%

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 марта, продолжают восстанавливаться после падения в понедельник, когда Brent и WTI потеряли более 12% и 10% соответственно.

По состоянию на 4.02 мск апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 5,10% – до 30,48 доллара за баррель. Майский фьючерс марки Brent дорожает 5,23% – до 31,17 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В ходе торгов в понедельник стоимость нефти марки Brent падала ниже 30 долларов за баррель – минимума с февраля 2016 года, цены обеих марок обваливались на 10-12%.

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