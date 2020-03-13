Весенняя сессия ПАСЕ отменена

Совет Европы решил отменить весеннюю сессию ПАСЕ в Страсбурге из-за вспышки коронавикруса, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Весенняя сессия ПАСЕ, проведение которой планировалось в Страсбурге с 20 по 24 апреля, отменена из-за вспышки коронавируса в европейских странах. Решение принято на уровне руководства Советы Европы. Меры безопасности прежде всего», – заявил депутат, передает РИА «Новости».

В связи с угрозой распространения вируса все массовые мероприятия отменили в Бельгии. Накануне отказаться от массовых мероприятий призвала канцлер Германии Ангела Меркель.