При ударе по базе США в Ираке погибли два американца и британец

В результате ракетной атаки по базе Соединенных Штатов в Ираке погибли, по предварительной информации, два американца и один британец, передает Reuters со ссылкой на чиновников США.

Военная база «Кэмп-Тадж» в Ираке, где размещены силы коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство*» (организация запрещена в РФ), в среду подверглась ракетному обстрелу. Более 15 небольших ракет попали на базу в 19.35 (совпадает с мск), передает РИА «Новости».

Сообщается также, что 12 бойцов возглавляемой США международной коалиции получили ранения.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что в среду на территории военной базы Эт-Таджи, расположенной севернее Багдада, упали 10 ракет.

Позднее официальный представитель коалиции группы стран во главе США, которая проводит в Ираке и Сирии операцию «Непоколебимая решимость», полковник Майлс Кэггинс сообщил, что на территории базы разорвались более 15 небольших ракет, передает ТАСС.