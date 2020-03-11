Встречу министров G7 проведут в формате видеоконференции

Встреча министров иностранных дел стран G7 (Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ и Япония) пройдет в формате видеоконференции, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

«В качестве мер предосторожности США решили провести встречу министров G7 в формате видеоконференции вместо проведения в Питтсбурге 24-25 марта. Мы благодарны властям Питтсбурга за готовность провести встречу и за их поддержку и содействие в планировании мероприятия. Ждем с нетерпением встречи здесь в будущем», – уточнила Ортэгус, передает ТАСС.

Ранее из-за коронавируса Минобороны России решило не проводить Московскую конференцию по международной безопасности в этом году.

До этого сообщалось, что круглый стол по коронавирусу в Нью-Йорке отменили из-за коронавируса.