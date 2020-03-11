В УФСИН назвали самую «популярную» статью, по которой судят россиян

Самой частой причиной попадания россиян в места лишения свободы стали преступления, связанные с наркотиками, говорится в статистических данных ФСИН.

В 2007 году осужденные за незаконный оборот наркотиков составляли четвертую по численности категорию осужденных в колониях (81 тыс. человек), в 2019 таких осужденных стало 28% от общего числа (120 тыс. человек), передает ТАСС со ссылкой на ФСИН.

Большая часть осужденных в 2007 году отбывала наказание за кражи (165 тыс. человек), в 2019 году их число сократилось до 62 тыс. человек. За убийства и умышленный тяжкий вред здоровью, повлекший смерть в 2007 году осудили 122 тыс. человек (85 тыс. в 2019 году), за тяжкий вред здоровью – 103 тыс. (40 тыс. в 2019 году).

Сократилось число осужденных за грабеж, в 2007 году их было 71 тыс. человек, в 2019 – 20 тыс. Число осужденных за разбой уменьшилось с 80 тыс. до 25 тыс., число изнасилований снизилось с 25 тыс. до 21 тысячи.

Преступления, связанные с наркотиками, стали и самой частой причиной попадания за решетку женщин. По таким статьям в 2019 году отбывали наказание 13,4 тыс. женщин, (14,5 тыс. в 2007 году). За убийство осуждены 6,6 тыс. женщин (9,6 тыс. в 2007 году), за тяжкий вред здоровью – 3,2 тыс. (6,4 тыс. в 2007 году),.

Большая часть осужденных в 2019 году отбывает сроки от 5 до 10 лет (35% от общего числа находящихся в колониях), 20% составляют сроки от 1 до 3 лет или от 3 до 5 лет, 16,6% приговорены к срокам от 10 до 20 лет, 5,9 тыс. – к срокам от 20 до 30 лет, 2 тыс. осужденных осуждены на пожизненное наказание.

Каждый год места лишения свободы покидают свыше 200 тыс. осужденных, 36% осужденных отбывают наказание в третий и более раз, также сократилось число УДО.

В январе Верховный суд признал законной норму, согласно которой СМИ запрещается публиковать положительную информацию о наркозависимых.В 2007 году осужденные за незаконный оборот наркотиков составляли четвертую по численности категорию осужденных в колониях (81 тыс. человек), в 2019 таких осужденных стало 28% от общего числа (120 тыс. человек), передает ТАСС со ссылкой на ФСИН.

Большая часть осужденных в 2007 году отбывала наказание за кражи (165 тыс. человек), в 2019 году их число сократилось до 62 тыс. человек. За убийства и умышленный тяжкий вред здоровью, повлекший смерть в 2007 году осудили 122 тыс. человек (85 тыс. в 2019 году), за тяжкий вред здоровью – 103 тыс. (40 тыс. в 2019 году).

Сократилось число осужденных за грабеж, в 2007 году их было 71 тыс. человек, в 2019 – 20 тыс. Число осужденных за разбой уменьшилось с 80 тыс. до 25 тыс., число изнасилований снизилось с 25 тыс. до 21 тысячи.

Преступления, связанные с наркотиками, стали и самой частой причиной попадания за решетку женщин. По таким статьям в 2019 году отбывали наказание 13,4 тыс. женщин, (14,5 тыс. в 2007 году). За убийство осуждены 6,6 тыс. женщин (9,6 тыс. в 2007 году), за тяжкий вред здоровью – 3,2 тыс. (6,4 тыс. в 2007 году),.

Большая часть осужденных в 2019 году отбывает сроки от 5 до 10 лет (35% от общего числа находящихся в колониях), 20% составляют сроки от 1 до 3 лет или от 3 до 5 лет, 16,6% приговорены к срокам от 10 до 20 лет, 5,9 тыс. – к срокам от 20 до 30 лет, 2 тыс. осужденных осуждены на пожизненное наказание.

Каждый год места лишения свободы покидают свыше 200 тыс. осужденных, 36% осужденных отбывают наказание в третий и более раз, также сократилось число УДО.

В январе Верховный суд признал законной норму, согласно которой СМИ запрещается публиковать положительную информацию о наркозависимых.