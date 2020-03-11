Олимпиаду в Токио собрались отложить на год или два

Олимпийские игры в Токио могут пройти через год или два, если будет принято решение об их отмене в 2020 году в связи со вспышкой коронавируса нового типа, пишет Wall Street Journal со ссылкой на члена японского оргкомитета Харуюки Такахаши.

«Я не думаю, что Игры могут быть отменены, это будет перенос. МОК будет в затруднении, если их отменят», – приводит его слова РИА «Новости».

Такахаши отметил, что перенос мероприятия на срок до года будет сложным, поскольку в этом случае Игры пройдут одновременно с другими важными спортивными событиями.

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Ранее ВОЗ не исключала, что летние Олимпийские игры 2020 года в Токио могут провести без зрителей из-за коронавируса. До этого организаторы Олимпийских игр заявили о возможности переноса соревнований на конец 2020 года.

Напомним, в мире за последние сутки зафиксировано 4 тыс. 125 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных коронавирусом в мире составило 113 тыс. 702 человека, из них 80 тыс. 924 человека – в Китае.

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