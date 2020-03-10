Главным претендентом на место Меркель назвали «пророссийского» политика

Лидером гонки на пост канцлера Германии стал «пророссийский» политик – премьер Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет, который выступает за взаимодействие с Россией и углубление отношений с Китаем, пишет Foreign Policy.

Лашет, в отличие от своих конкурентов, активно выступающих за укрепление трансатлантических отношений, предостерегает от «демонизации российского президента Владимира Путина» за ситуацию с Крымом, выступает с критикой в адрес США за действия в Сирии, а также высказывается за углубление отношений с Китаем, передает RT текст статьи.

Foreign Policy считает «поразительными» слова Лашета на российско-немецком форуме в Берлине 2019 года – тогда он усомнился в том, что обвинения России во вмешательстве в выборы, кибератаках и кампании по дезинформации правдивы. Также он открыто ставил под сомнение обвинение в адрес России по делу Скрипалей.

Однако он осуждает Россию за «агрессию» на Украине, а президента Сирии Башара Асада обвиняет в «военных преступлениях».

В Берлине опасаются, что будущая коалиция ХДС и зеленых во главе с Лашетом может углубить раскол между Германией и США. Однако глава берлинского офиса Евросовета по международным отношениям Яна Пульерин считает, что победа Лашера может придать новый импульс отношениям Франции и Германии.

Между тем, в середине февраля сообщалось, что 40% немцев считают наиболее приемлемым кандидатом на пост канцлера Германии в роли председателя партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридриха Мерца. 30% немцев назвали достойным кандидатом Армина Лашета.