КПРФ решила воздержаться при голосовании по принятию поправок в Конституцию

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция воздержится при голосовании по президентскому законопроекту о поправке в Конституцию в третьем чтении.

«Мы считаем, что страна не готова к рассмотрению этого законопроекта. Что касается дальнейшей работы, то мы воздержались от голосования во втором чтении, воздержимся и в третьем», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, во вторник депутаты Госдумы проголосовали за принятие во II чтении президентского законопроекта о поправке в Конституцию. За проголосовали 382 депутата, против не выступил никто, 44 парламентария воздержались.