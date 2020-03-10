Минсельхоз высказался о риске роста цен на продукты питания

Минсельхоз не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания в России на фоне ослабления рубля, возможен рост цен на отдельные товары, сообщили в пресс-службе министерства.

«Минсельхоз России не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания», – передает ТАСС слова официального представитея министерства.

Он добавил, что при этом некоторый рост цен возможен на продукцию, которая в силу природных условий не производится на территории Российской Федерации.

По данным Минсельхоза, доля импортной составляющей в отечественной продукции незначительна. Заблаговременно обеспечена высокая степень подготовки аграриев к сезонным полевым работам, основные импортные категории товаров для проведения весенней кампании уже закуплены.

6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти, в итоге с 1 апреля оно перестанет действовать. Цены на нефть начали резкое падение, вслед за этим обрушились рынки в разных странах, в том числе американские, торги на которых пришлось даже приостанавливать.

Московская биржа уточнила верхнюю границу возможного курса доллара до 75,2125 рубля, евро – до 85,785 рубля.