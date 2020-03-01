Путин ввел подъемные для преподавателей военно-учебных центров

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий выплату подъемного пособия и суточных контрактникам, переезжающим в связи с назначением на должность, не являющуюся воинской.

Документ, опубликованный в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации, разработала группа депутатов во главе с первым зампредом комитета по обороне Андреем Красовым во исполнение постановления Конституционного суда, признавшего не соответствующим Конституции пункт закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».

Упомянутый ФЗ не давал право на подъемное пособие тем военнослужащим, которые назначаются на должности преподавателей, не являющиеся воинскими, в учебные военные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования.

Авторы документа подчеркивали, что лица, направленные не на воинские должности в иной населенный пункт без приостановления несения военной службы, продолжают оставаться субъектами военно-служебных отношений, их работа направлена на обеспечение обороны страны.